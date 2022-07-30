Pentagon eski Yetkilisi: Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeli
Pentagon eski yetkilisi Dov S. Zakheim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini "hak ettiğini" söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) eski yetkilisi Dov S. Zakheim, The Hill için kaleme aldığı yazıda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM girişimleriyle imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dov S. Zakheim, Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ulaşması için imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı bir "cankurtaran" olarak niteledi.
Zakheim, söz konusu anlaşmanın önemli olduğuna dikkat çekerek, "Anlaşmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük bir zafer olduğuna şüphe yok" ifadelerini kullandı.
Zakheim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada attığı adımlara değinerek, "Erdoğan'ın dış politikası saldırgan ve tutarsız olabilir, ancak anlaşmanın mümkün olmasının tek nedeni, savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı" dedi.
'ERDOĞAN, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLMEYİ HAK EDİYOR'
Dov S. Zakheim, Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini "hak ettiğini" söyledi.
Zakheim, Erdoğan'ın "otoriter iç politikaları" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü almasının "pek mümkün olmayacağını" dile getirdi.
Zakheim, "Otoriter iç politikaları, liberal Norveç Nobel Komitesi'nin kendisini desteklemesini pek olası kılmaz, ancak Erdoğan en azından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmeyi hak ediyor" dedi.
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