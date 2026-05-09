Pentagon UFO dosyalarını açtı: Hürmüz Boğazı detayı da yer aldı

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) kamuoyuna açıkladığı yeni "Tanımlanamayan Anormal Olaylar" (UFO) dosyalarında, Apollo astronotlarının Ay görevleri sırasında tanımlanamayan cisimlerle karşılaştığına ilişkin dikkat çekici kayıtlar yer aldı. Belgelerde Ay yüzeyinden çekilen fotoğraflar, pilot ifadeleri ve yıllara yayılan çok sayıda “tanımlanamayan anomali” raporu bulunuyor.

Yeni yayımlanan belgelerde, 1972’de gerçekleştirilen Apollo 17 görevinde çekilen bir fotoğrafta üç parlak noktanın üçgen formasyonda görüldüğü belirtilirken, 1969’daki Apollo 12 görevinde ise Ay yüzeyinde mavi renkli dikey bir ışık oluşumunun görüntülendiği aktarıldı.

Pentagon, söz konusu görüntüler için “anomalin doğası konusunda fikir birliği bulunmadığını” ancak ön analizlerin bunun “fiziksel bir nesne” olabileceğini gösterdiğini açıkladı.

Apollo 17 astronotu Ronald Evans’ın görev sırasında merkeze, “Parlak parçacıklar ya da cisimler yanımızdan geçiyor” dediği, diğer astronot Harrison Schmitt’in ise “Ron’un penceresinin dışında 4 Temmuz havai fişekleri gibi görünüyor” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Belgelerde ayrıca Apollo 11 görevinin ardından yapılan değerlendirme toplantısına ait kayıtlar da yer aldı.

Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’in, uzay yolculuğu sırasında “alışılmadık” bazı ışık ve cisimler gördüğünü anlattığı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ASKERİ TESİSLER DE DOSYALARDA

Pentagon’un açıkladığı dosyalarda yalnızca uzay görevleri değil, ABD içindeki askeri üsler ve Hürmüz Boğazı gibi kritik bölgelerde bildirilen tanımlanamayan hava olayları da yer aldı.

2020 yılında Hürmüz Boğazı üzerinde yaklaşık 550 metre yüksekte görülen bir UFO’ya ilişkin askeri rapor da dosyalar arasında bulunuyor.

2025 tarihli FBI görüşme kayıtlarında ise üst düzey bir ABD istihbarat yetkilisinin askeri bir tesiste “çok sıcak bir küre” gördüğünü ve cismin helikopterlerin takip edemeyeceği hızda hareket ettiğini anlattığı ifade edildi.

“ŞEFFAFLIK” TARTIŞMASI

Pentagon, yayımlanan belgeler için “ABD tarihindeki en büyük UFO şeffaflığı” değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da açıklamaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Önceki yönetimler bu konuda şeffaf olmadı. Artık insanlar ne olup bittiğine kendileri karar verebilir” ifadelerini kullandı.

Ancak bazı uzmanlar yayımlanan belgelerin büyük bir bölümünün eski haber kupürleri ve belirsiz görüntülerden oluştuğunu belirterek, açıklamaların kamuoyunun dikkatini İran savaşı gibi gündemlerden uzaklaştırmak amacıyla yapılmış olabileceğini savundu.

Pentagon, önümüzdeki süreçte yeni UFO belgelerinin peyderpey yayımlanmaya devam edeceğini duyurdu.