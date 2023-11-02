Pentagon, UFO ihbar sistemi kurdu

Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:38

Güncelleme: 02.11.2023 - 15:38

Pentagon, UFO gören askerlerin, federal görevlilerin ve emekli askerlerin ihbarda bulunmasını sahlayabilecekleri yeni bir sistem geliştirdi.

Uygulama kapsamında kullanıcılar, UFO ihbarıyla ilgili fotoğrafları ve belgeleri çevrimiçi sistem üzerinden yükleyerek doğrudan Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi'ne (AARO) ulaştırabiliyor.

AARO Direktörü Sean Kirkpatrick, ABD yönetiminin UFO'larla ilgili yürüttüğü programlara dair bilgi sahibi olanların da sistem üzerinden paylaşımda bulunabileceğini belirtti.

Geçen yıl temmuzda kurulan AARO'nun direktörü, paylaşılan tüm bilgilerin ve belgelerin gizli tutulacağını ve bunlara sadece ilgili personelin erişebileceğini söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, Kirkpatrick ayrıca ABD'nin geçmişte UFO'larla ilgili yürüttüğü programlara dair bazı gizli belgelerin incelendiğini ve bunların yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını da ifade etti.

ABD Kongresi'nde temmuzda düzenlenen oturumda, eski istihbaratçı David Grusch'ın Washington yönetiminin UFO ve "tanımlanamayan hava fenomeni" (UAP) diye adlandırılan olaylarla ilgili bilgileri yıllarca sakladığını öne sürmesi gündem olmuştu.

Grusch'la birlikte iki eski istihbaratçının da yer aldığı oturumda, ABD'nin UFO kalıntıları topladığı ve bu nesnelerin birinden "insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri" çıktığı savunulmuştu. Pentagon ise iddiaları reddetmişti.