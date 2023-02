Musk'tan, dünya çapında ihbarların ardından UFO paylaşımı

Dünyanın dört bir yanından UFO ihbarları geliyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau 11 Şubat Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bir Amerikan F-22 savaş uçağının Kanada'nın Yukon kenti üzerinde "araba boyutunda" tanımlanamayan bir uçan nesne (UFO) düşürdüğünü duyurmuştu.

Geçen hafta Kuzey Amerika üzerinde ABD hava kuvvetleri tarafından üç adet UFO vurulduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) vurulan son iki nesnenin "[iddia edilen] Çin balonuna pek benzemediğini" fakat Çin malı olduğundan şüphelendiklerini öne sürdü.

Bu olayların ardından Çin Halk Cumhuriyeti, Qingdao yakınlarında bir UFO tespit edildiğini ve yetkililerin onu düşürmeye hazırlandıklarını bildirdi.

Son olarak da Uruguay Hava Kuvvetleri, 10 Şubat gecesi gökyüzünde yanıp sönen ışıklar olduğuna dair ihbarlar olduğunu ve soruşturma başlatarak bölgeye müfettişler gönderdiğini açıkladı.

Bütün bu olanların ardından, ABD merkezli uydu şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, konuyla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Don’t worry, just some of my ?? ?? friends of mine stopping by …