Pentagon yeni UFO arşivini yayımladı: Askeri pilot,

Pentagon, kamuoyunda 'UFO' olarak bilinen tanımlanamayan anormal olaylara ilişkin yeni bir belge arşivi yayımladı. Başkan Donald Trump'ın yılın başında imzaladığı başkanlık kararnamesi kapsamında oluşturulan resmî internet sitesinde paylaşılan arşivde toplam 40 dosya bulunuyor.

Yeni arşiv; 14 belge, 19 video, dört ses kaydı ve üç görselden oluşuyor. Dosyalar Pentagon'un yanı sıra NASA, CIA, FBI ve ABD Enerji Bakanlığı gibi kurumların kayıtlarını içeriyor.

NÜKLEER TESİS ÜZERİNDE GİZEMLİ CİSİM

Arşivin en dikkat çekici belgelerinden biri, Eylül 2015'te Teksas eyaletindeki Amarillo yakınlarında bulunan Pantex nükleer silah tesisinin hava sahasında görülen tanımlanamayan cisme ilişkin rapor oldu.

Rapora göre güvenlik güçleri cismi takip etmeye çalıştı ancak yetişemedi. Olayı inceleyen görevliler, cismin herhangi bir motor sesi çıkarmadığını ve dürbünle yapılan gözlem sırasında görünür bir itki sistemi tespit edemediklerini kaydetti.

Belgede, cismin yaklaşık bir ila iki dakika gözlemlendikten sonra kuzeye doğru ilerleyerek bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

The Pentagon on Friday released a new batch of files related to UFOs, also known as unidentified anomalous phenomena, including one report from a military aviator who said a mysterious object was "unlike anything I had seen" in 28 years of service.



Friday's release includes a… pic.twitter.com/KOFoz4Favn — CBS News (@CBSNews) July 11, 2026

"BÖYLESİNİ GÖRMEDİM..."

Yayımlanan dosyaların önemli bölümünü, 2010 sonrası askeri kameralar tarafından kaydedilen kızılötesi görüntüler oluşturuyor. Kayıtlarda Batı Pasifik, Atlantik Okyanusu ve Orta Doğu dahil olmak üzere farklı bölgelerde gözlenen tanımlanamayan cisimler yer alıyor.

Bu olaylardan biri 2020 yılında Atlantik Okyanusu üzerinde yaşandı. ABD Donanması'na ait büyük ölçüde sansürlenmiş raporda, yaklaşık 3,5 ila 4,5 metre yüksekliğinde, koyu bordo renkte tanımlanamayan bir cismin görüntülerine yer verildi.

BREAKING: The Pentagon has released a fourth batch of UFO documents and videos, including what officials describe as the clearest footage yet—showing a large two-tiered object captured by an infrared sensor aboard a U.S. military platform in 2020. pic.twitter.com/LHgxQm9h8U — Breaking911 (@Breaking911) July 10, 2026

Bir başka raporda ise 2019 yılında ABD'nin doğu kıyılarında görev yapan bir askeri pilotun gözlemleri aktarıldı.

Pilot raporunda şu ifadeleri kullandı:

Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ndeki 28 yıllık görev sürem boyunca gördüğüm hiçbir şeye benzemeyen uçuş özelliklerine sahip bir cisim fark ettim. Yapısal olarak büyük, biraz deforme olmuş bir balona benziyordu, ancak birleşme noktasından geçerken bunu doğrulayamadık. Daha sonra gemiye geri döndük ve sorunsuz bir şekilde iniş yaptık.

Pilot, cismi yaklaşık 10 ila 15 saniye boyunca takip ettiğini, kayıt almaya başladıktan sonra yakınlaştırma yaptığı sırada cismin görüş alanından çıktığını ve yeniden görüntülenemediğini belirtti. Uçuş sonrasında yapılan analizde cismin dikdörtgen biçiminde olduğu değerlendirilirken, olayı inceleyen diğer deneyimli personelin de kesin bir açıklama getiremediği ifade edildi.

"YEŞİL ATEŞ TOPLARI"

Pentagon'un yayımladığı en yeni görüntüler ise 2025 yılına ait. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nın sorumluluk alanında kaydedilen videolardan birinde, Sarı Deniz üzerinde 'altı köşeli yıldıza benzeyen kontrast oluşturan bir alan' izleniyor. Bir başka videoda ise Doğu Çin Denizi üzerinde birkaç dakika boyunca takip edilen tanımlanamayan bir cisim yer alıyor.

Arşivde yalnızca güncel kayıtlar değil, tarihî belgeler de bulunuyor. Bunlardan biri, 1949 yılında New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda düzenlenen bilimsel toplantının tutanakları. Manhattan Projesi'nde görev yapan bilim insanlarının da katıldığı konferansta laboratuvar üzerinde görülen 'yeşil ateş topları' tartışıldı.

Toplantıda bazı katılımcılar söz konusu cisimlerin meteor olabileceğini öne sürse de, dönemin önde gelen astronomlarından biri, "Meteor düşüşlerinde buna benzer hiçbir olay daha önce gözlemlenmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı, New Mexico, ABD

YENİ BELGELER YOLDA

Pentagon, yayımlanan arşivin son dosya paketi olmadığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Savunma Bakanlığı ile ilgili kurumların tanımlanamayan uçan cisimlere ilişkin yeni belgelerin kamuoyuna açıklanması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.