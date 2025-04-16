Pentagon’da bilgi sızdırma krizi: Bakan danışmanı idari izne çıkarıldı
ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) Bakan Pete Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell, bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında zorunlu olarak idari izne çıkarıldı.
Associated Press'e (AP) konuşan Pentagon'dan yetkililer, bakanlık binasından çıkan Caldwell'e güvenlik ekiplerinin eşlik ettiğini aktardı.
İsmi verilmeyen yetkililer, Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Caldwell'in zorunlu idari izne çıkarılmasının, Pentagon'daki bilgilerin izinsiz olarak ifşa edilmesiyle ilgili devam eden soruşturmayla bağlantılı olduğunu ifade etti.
Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, 23 Mart'ta, son zamanlarda kurumdan yapılan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu.
Söz konusu ifşaatlarla ilgili soruşturmanın "derhal" başlayacağını belirten Kasper, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını kaydetmişti.
Kasper ayrıca, yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını vurgulamıştı.
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