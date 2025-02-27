Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

Pentagon tarafından Çarşamba günü mahkemeye sunulan bir belgeye göre, daha önce pek çok tartışmaya konu olan 'trans askerlerin,' onlara tanınan süre içinde ABD ordusundan ayrılmaları gerekiyor. Bu karar, trans bireylerin orduya katılmasını veya görev yapmasını fiilen yasaklıyor.

Dış Haberler Servisi
27 Şubat 2025 Perşembe, 12:30
Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında trans askerleri hedef alan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, bir erkeğin, kendini kadın olarak tanımlamasının, “bir asker için gerekli olan tevazu ve fedakârlıkla bağdaşmadığını” savundu.

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

Bu ayın başında Pentagon, ABD ordusunun artık trans bireyleri kabul etmeyeceğini ve "askerlerin cinsiyet geçiş süreçlerini karşılamayacağını" açıklamıştı.

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

NE KADAR SÜRE TANINDI?

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

Çarşamba akşamı yayımlanan belge daha da ileri giderek, Pentagon’un 30 gün içinde trans bireyleri tespit etmesi ve devam eden 30 gün içinde de bu kişilerin ordudan ayrılmalarını sağlaması gerektiğini belirtti.

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

Açıklamada, bu uygulamanın hedefinin, "Amerika Birleşik Devletleri ordusunun hazırlık, uyum, dürüstlük, tevazu, disiplin ve bütünlük açısından yüksek standartlara sahip olmasını sağlamaktır" denildi.

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

Guardian'da yayımlanan habere göre, Pentagon’un elinde trans askerlerin tam sayısına dair net bir veri bulunmazken, bu bireylerin kendilerini ifşa etme zorunluluğu da bulunmuyor.

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

TRANS ASKERLERİN SAYISI

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

Belgeye göre, sözü edilen özelliklere sahip olan ve ordudan atılması gereken bazı askerler, "hükümetin doğrudan savaş kabiliyetini destekleyen önemli bir çıkarı" olması durumunda uygulamanın dışında tutulacak.

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

İstisna kabul edilecek askerlerin karşılaması gereken kriterlerden biri, “hizmet süresince klinik açıdan önemli bir sıkıntı yaşamadan en az 36 ay boyunca cinsiyet kimliğinde istikrarlı olması” şeklinde belirtildi.

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre orduda yaklaşık 1.3 milyon aktif personel bulunuyor. Trans hakları savunucuları, bu kişilerin 15 bin  kadarının trans birey olduğunu tahmin ederken, yetkililer bu sayının birkaç binle sınırlı olduğunu belirtiyor.

Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
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