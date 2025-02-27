Pentagon belgesi ortaya çıktı: Trans bireyler ordudan atılıyor mu?
Pentagon tarafından Çarşamba günü mahkemeye sunulan bir belgeye göre, daha önce pek çok tartışmaya konu olan 'trans askerlerin,' onlara tanınan süre içinde ABD ordusundan ayrılmaları gerekiyor. Bu karar, trans bireylerin orduya katılmasını veya görev yapmasını fiilen yasaklıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında trans askerleri hedef alan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, bir erkeğin, kendini kadın olarak tanımlamasının, “bir asker için gerekli olan tevazu ve fedakârlıkla bağdaşmadığını” savundu.
Bu ayın başında Pentagon, ABD ordusunun artık trans bireyleri kabul etmeyeceğini ve "askerlerin cinsiyet geçiş süreçlerini karşılamayacağını" açıklamıştı.
NE KADAR SÜRE TANINDI?
Çarşamba akşamı yayımlanan belge daha da ileri giderek, Pentagon’un 30 gün içinde trans bireyleri tespit etmesi ve devam eden 30 gün içinde de bu kişilerin ordudan ayrılmalarını sağlaması gerektiğini belirtti.
Açıklamada, bu uygulamanın hedefinin, "Amerika Birleşik Devletleri ordusunun hazırlık, uyum, dürüstlük, tevazu, disiplin ve bütünlük açısından yüksek standartlara sahip olmasını sağlamaktır" denildi.
Guardian'da yayımlanan habere göre, Pentagon’un elinde trans askerlerin tam sayısına dair net bir veri bulunmazken, bu bireylerin kendilerini ifşa etme zorunluluğu da bulunmuyor.
TRANS ASKERLERİN SAYISI
Belgeye göre, sözü edilen özelliklere sahip olan ve ordudan atılması gereken bazı askerler, "hükümetin doğrudan savaş kabiliyetini destekleyen önemli bir çıkarı" olması durumunda uygulamanın dışında tutulacak.
İstisna kabul edilecek askerlerin karşılaması gereken kriterlerden biri, “hizmet süresince klinik açıdan önemli bir sıkıntı yaşamadan en az 36 ay boyunca cinsiyet kimliğinde istikrarlı olması” şeklinde belirtildi.
ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre orduda yaklaşık 1.3 milyon aktif personel bulunuyor. Trans hakları savunucuları, bu kişilerin 15 bin kadarının trans birey olduğunu tahmin ederken, yetkililer bu sayının birkaç binle sınırlı olduğunu belirtiyor.
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