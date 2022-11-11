Pentagon'dan Rusya açıklaması: Ukrayna'da yıkıcı bir stratejik felakete uğradı

11 Kasım 2022 Cuma, 10:05

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, Pentagon'un ulusal savunma strateji belgesi üzerine, bir grup gazeteciye değerlendirmede bulundu.

ABD Kongresindeki iki partinin de Ukrayna'ya verilen yardımı destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruya Kahl, "Ukrayna'daki tehlike Ukrayna'dan daha büyük olduğuna dair yaygın bir kabul olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kahl, Kongredeki iki partinin de Ukrayna'nın sadece bağımsızlığını ve demokrasisini savunmak için değil, aynı zamanda bir ilke için savaştığını anladığını söyledi.

Kahl, "Büyük ülkelerin daha küçük komşularını yutabileceklerine inandıkları bir dünyada yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

RUSYA'YI ALMANYA'YA BENZETTİ

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasını Almanya'nın 1930'lu yıllarda Avrupa'da kalkıştığı işgal girişimlerine benzeten Kahl, "Daha önce de böyle bir dünyada yaşadık: bu döneme 1930'lar diyoruz ve bu insanlık tarihinin en feci küresel çatışmasıyla sona erdi" ifadesini kullandı.

Kurallara dayalı bir dünya düzenine vurgu yapan Kahl, Rusya'nın başkent Kiev'i ele geçirme girişimi Ukrayna ordusunun püskürttüğünü, daha sonra ise Rusların doğuya çekilmeye zorladığını dile getirdi.

Kahl, Rusya'nın Harkov'dan sonra Herson'dan çekileceğini ifade ederken Ukrayna'da hala on binlerce Rus askeri olduğuna dikkati çekti.

Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları kışa doğru ilerlerken daha da zorlaşacağını kaydeden Kahl, "Ancak güvenle söyleyebilirim ki, Rusya zaten Ukrayna'da yıkıcı bir stratejik felakete uğradı. Bu, değişmeyecek" dedi.

Kahl, Putin'in Rusya'nın olağanüstü ezici bir orduyla hala küresel bir güç olduğunu kanıtlamak istediğini "bu savaştan girdiğinden daha zayıf çıkacağını" iddia etti.