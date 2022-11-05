Pentagon'dan Tayvan açıklaması: Çin'in yakında işgal etmesi gözükmüyor
ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colin Kahl, Çin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde Tayvan'ı işgal etme potansiyelinin olmadığını söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Colin Kahl, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen bir konferansta konuştu.
Colin Kahl, Çin'in, Tayvan'ı işgal etme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.
Kahl, "Çin'in yakın zamanda Tayvan'ı işgal etmeyi planladığını sanmıyorum. Önümüzdeki birkaç yıl içinde işgal etmeleri gibi bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum" dedi.
Kahl, Çin'in, ada çevresinde "yeni bir düzen" oluşturmak için Tayvan üzerindeki baskıyı arttırmayı planladığını ileri sürdü.
CIA Direktör Yardımcısı David Cohen, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ordusuna 2027 yılına kadar Tayvan'ın askeri kontrolünü ele geçirmeye hazırlanma talimatı verdiğini iddia etmişti.
Daha sonra ABD'li Amiral Mike Gilday, ada çevresindeki çatışmanın bu yılın başlarında tırmanabileceğini, bu nedenle Asya-Pasifik (APAC) bölgesindeki ABD gemilerinin "savaşa hazır" olması gerektiğini söyledi.
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