Pentagon'un otoparkında bir ABD askeri ölü halde bulundu

Pentagon otoparkında bir askerin aracında ölü bulunduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 07:51
Pentagon'un otoparkında bir ABD askeri ölü halde bulundu
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) otoparkında bir askerin aracında ölü bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, yerel saatle 15:30’da otoparkta bir askerin durumunun kontrol edilmesi için telefon alındığını ve Pentagon polisinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Ryder, “Polis askerin aracında ölü olduğunu tespit etti. Arlington Acil Tıbbi Servis ekipleri olay yerine intikal etti ve söz konusu askerin öldüğünü teyit etti. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma devam ederken paylaşabileceğimiz başka detay yok” ifadelerini kullandı.


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