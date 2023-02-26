Pentagon, askerleri haşhaş içeren yiyecekleri tüketmeme konusunda uyardı

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 11:02

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 11:02

ABD askerleri, haşhaş içeren simit, kek ve diğer unlu mamullerin tüketimi konusunda Pentagon tarafından uyarıldı.

ABD Savunma Bakanlığı Personel ve Hazırlık Müsteşarı Gilbert Cisneros Jr, askerlere gönderdiği bir mektupta haşhaş tohumlarının opiat seviyeleri nedeniyle askerlerin rutin uyuşturucu testlerinde başarısız olmalarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Askerlerin yeterince haşhaş içeren yiyecekleri tüketirse, idrar analizinde kodein testlerinin pozitif çıkabileceği ve bunun da ordudan atılmaya bir neden olabileceği belirtildi.

Cisneros, haşhaş tohumu tüketiminin "Bakanlığın yasadışı uyuşturucu kullanımını tespit etme kabiliyeti" açısından sorunlara yol açabileceğini ifade ederek, ordunun bir çözüm bulana kadar askerlere haşhaş tohumu içeren yiyecekleri yememeleri talimatını verdi.

Cisneros, "İhtiyatlı davranarak, hizmet üyelerini ve uyuşturucu test programının bütünlüğünü korumak için haşhaş tohumundan kaçınılması yönünde bir uyarı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Askerlik Şubeleri, hizmet mensuplarını haşhaş tohumu içeren gıda ürünleri ve unlu mamuller de dahil olmak üzere tüm haşhaş tohumlarının tüketiminden kaçınmaları konusunda bilgilendirmekle görevlendirilmiştir" dedi.