People's Park direnişi sürüyor: Ağaçlar kesildi, çadırlar söküldü

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:18

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:18

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Berkeley Üniversitesi'nde (UC Berkeley) yer alan People's Park'ta, üniversiteliler ve eylemciler 312 milyon dolarlık inşaat projesine karşı direnişlerini sürdürüyor. UC Berkeley, üniversitenin 2.8 dönümlük People's Park alanında 312 milyon dolarlık konut kompleksi projesini başlatmak amacı ile parkın kapatıldığını resmi bir açıklamada ilan etmişti.

Duvar'ın aktardığına göre, Perşembe günü ise gece yarısı operasyonuyla parka giren polis, ağaçları kesti ve alanda yaşayan evsizlerin çadırlarını söktü. 'Sürpriz' operasyonun ardından polis, People's Park'ta üst üste konulmuş konteynerlerden oluşan duvarlar inşa etti.

Yetkililer, söz konusu proje ile öğrencilere ve düşük gelirli yerel sakinlere daireler sağlanacağını açıklarken projenin karşıtları, üniversitenin daha fazla konut yapılması gerektiğini ancak alternatif inşaat alanları üzerinde çalışması gerektiğini söyleyerek eylemler düzenliyor.

2 EYLEMCİ POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

1969'da savaş karşıtı eylemlere ev sahipliği yapan People's Park, polis ile eylemciler arasındaki çatışmalar ile gündeme geldi. İki protestocu polis tarafından öldürüldü, onlarca kişi yaralandı. Dönemin Kaliforniya Valisi Ronald Reagan, günler süren eylemlerin ardından bölgeye tank ve helikopterler ile Ulusal Muhafız Birlikleri'ni sevk etti.