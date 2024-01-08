ABD üslerine peş peşe saldırılar

Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere, İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından saldırı düzenlendi.

İHA
Yayınlanma: 08.01.2024 - 09:58
ABD üslerine peş peşe saldırılar
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Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor.

İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü’ne SİHA saldırısı düzenlendiği belirtilerek, “Irak’ın batısında yer alan işgal altındaki Ayn el-Esed üssüne saldırı düzenlendi. İslami Direniş, düşmanın kalelerini vurmaya devam edecek. Saldırı Irak ve bölgedeki ABD işgal güçlerine direnişimizin devamı ve siyonistlerin Gazze’de halkımıza yönelik katliamlarına yanıt olarak gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Suriye’nin Haseke ve Culan bölgelerindeki ABD üslerine benzer saldırılar düzenlendiği belirtilerek, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD Kasrek üssü ile Culan’daki üsse SİHA ile saldırı düzenlendi” denildi.


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