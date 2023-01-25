Peru Cumhurbaşkanı Boluarte, ulusal ateşkes çağrısı yaptı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 07:58

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 07:58

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, ülkedeki sosyal krizin aşılması için göstericilerle diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

Boluarte, "Diyalog masalarını harekete geçirebilmek ve her bölgenin gündemini konuşabilmek için sevgili vatanıma ulusal ateşkes çağrısı yapıyorum" ifadesini kullandı.

Protestolarda orantısız güç kullanıldığı suçlamalarını kabul etmeyen Boluarte, güvenlik güçlerinin Peruluları korumak için yasalar çerçevesinde hareket ettiğini bildirdi.

Boluarte, olağanüstü hal ilanı (OHAL) kapsamında ordunun polise destek verdiğini ancak protestocularla teması olmadığını söyledi.

"BU EHDİTLER KARŞISINDA NE YAPACAĞIZ?"

Ülkenin güneydoğusundaki Andahuaylas kentinin belediye başkanının eylemciler tarafından tehdit edildiğini belirten Boluarte, "Protestoya gitmezlerse evlerini yakmak veya zarar vermekle korkutuyorlar. Bu tehditler karşısında ne yapacağız? Puno'daki polis gibi diri diri yaksınlar mı? Lima'da olduğu gibi yakmaya devam mı etsinler?" diye konuştu.

Boluarte, hükümetinin şiddete yol açmadığını savunarak, görevlerinin 33 milyon Peruluyu korumak olduğunu kaydetti.

Hükümet karşıtı protestolarda dün 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle 11 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 62'ye yükselmişti.