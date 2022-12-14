Peru Devlet Başkanı Boluarte'den eski başbakana suçlama: Hesap vermeli

14 Aralık 2022 Çarşamba, 10:56

Peru'nun yeni Devlet Başkanı Dina Boluarte, ülkesindeki gündeme ilişkin konuştu.

Dina Boluarte, Peru'daki krizin, tutuklanan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'yu etkileyen ve hâlâ etkilemeye devam eden kişiler tarafından kışkırtıldığını ve bunun tüm sorumluluğunun eski Başbakan Betsy Chavez'e ait olduğunu öne sürdü.

Boluarte, "Başkanı şahsen tanıyorum, kendisiyle birçok kez konuştuk ve bazen ortaya çıkan durumlar karşısında ağladık. Twitter'da paylaşılan sözlerin ona ait olduğuna inanmıyorum. Kullanılmaya devam ediyor, manipüle ediliyor, Başbakan Betsy Chavez sorumludur ve ortaya çıkardığı kriz için ülkeye hesap vermelidir" dedi.

Güvenlik güçlerine, ülkedeki protestoları bastırmak için öldürücü silah ve plastik mermi kullanmaması talimatı verdiğini söyleyen Boluarte, "İçişleri Bakanı'na bu silahları kullananların kimliğini tespit etmesi talimatını verdim... Kanunların tüm gücü onların üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

BOLUARTE KİMDİR?

Boluarte, siyasette ilk adımını 2018'de attı, Lima eyaletine bağlı Surquillo ilçesi belediye başkanlığı için adaylığını koydu ancak başarılı olamadı.

2020'de Özgür Peru Partisi saflarında parlamento seçimlerine katılan Boluarte, yeterli oyu alamadı.

Boluarte, 29 Temmuz 2021'de dönemin Cumhurbaşkanı Castillo tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.