Peru Devlet Başkanı Boluarte'den eski başbakana suçlama: Hesap vermeli
Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, Peru'daki krizin sorumlusunun eski Başbakan Chavez olduğunu ileri sürdü.
Peru'nun yeni Devlet Başkanı Dina Boluarte, ülkesindeki gündeme ilişkin konuştu.
Dina Boluarte, Peru'daki krizin, tutuklanan eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'yu etkileyen ve hâlâ etkilemeye devam eden kişiler tarafından kışkırtıldığını ve bunun tüm sorumluluğunun eski Başbakan Betsy Chavez'e ait olduğunu öne sürdü.
Boluarte, "Başkanı şahsen tanıyorum, kendisiyle birçok kez konuştuk ve bazen ortaya çıkan durumlar karşısında ağladık. Twitter'da paylaşılan sözlerin ona ait olduğuna inanmıyorum. Kullanılmaya devam ediyor, manipüle ediliyor, Başbakan Betsy Chavez sorumludur ve ortaya çıkardığı kriz için ülkeye hesap vermelidir" dedi.
Güvenlik güçlerine, ülkedeki protestoları bastırmak için öldürücü silah ve plastik mermi kullanmaması talimatı verdiğini söyleyen Boluarte, "İçişleri Bakanı'na bu silahları kullananların kimliğini tespit etmesi talimatını verdim... Kanunların tüm gücü onların üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.
BOLUARTE KİMDİR?
Boluarte, siyasette ilk adımını 2018'de attı, Lima eyaletine bağlı Surquillo ilçesi belediye başkanlığı için adaylığını koydu ancak başarılı olamadı.
2020'de Özgür Peru Partisi saflarında parlamento seçimlerine katılan Boluarte, yeterli oyu alamadı.
Boluarte, 29 Temmuz 2021'de dönemin Cumhurbaşkanı Castillo tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandalı kapatan savcının sicili
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Dünya Kupası'nı kazanan takımı açıkladı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh bir araya geldi
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- 'Her gün değil her saat değil her dakika... '
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu
- İlahiyatçı Cemil Kılıç gerçekleri tek tek anlattı...