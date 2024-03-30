Peru liderine 'yolsuzluk' baskını: Ajanlar eve balyozla girdi!

Perulu yetkililer, açıklanmayan lüks saatlerle ilgili devam eden yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olarak Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin evine baskın düzenledi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 30.03.2024 - 13:39
Peru liderine 'yolsuzluk' baskını: Ajanlar eve balyozla girdi!
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Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin evine güvenlik servisi ajanları tarafından baskın düzenlendi.

Ajanlar, baskının "arama ve el koyma amaçlı olduğunu" söylerken, baskın sırasında Boluarte'nin evde olmadığı öğrenildi.

TV görüntüleri, Dina Boluarte'nin başkent Lima'daki evine baskın düzenleyen ajanların balyoz kullandığını gösteriyor.

Boluarte, Temmuz 2021'de başkan yardımcısı ve ardından Aralık 2022'de başkan olarak iktidara geldiğinden bu yana açıklanmayan bir lüks saat koleksiyonuna sahip olduğu için soruşturma altında.

Boluarte, 18 yaşından beri "kişisel kazançlar" yoluyla elde ettiği en az bir Rolex saatin sahibi olduğunu iddia ederek, ülke medyasını kişisel meselelere bakmamaya çağırdı.

Başsavcı Juan Villena, Boluarte'nin mahkemeye çıkmasını iki hafta erteleme talebinde bulunmasını eleştirdi.

Boluarte, daha önce savcılarla dürüst konuşma sözüne aykırı davranmakla, açıklanamayan Rolex sahibi olmasından kaynaklanan yeni bir siyasi krizi daha da kötüleştirmekle suçlanıyor.


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