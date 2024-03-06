Peru Başbakanı'ndan istifa kararı: Yolsuzluk iddiaları vardı

Peru'da Başbakan Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 07:39
Peru Başbakanı'ndan istifa kararı: Yolsuzluk iddiaları vardı
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Peru'da Başbakan Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Otarola, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ile görüşmesinin ardından başbakanlık görevinden istifa ettiğini belirtti.

Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayan Otorala, "Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok" ifadesini kullandı.

Kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını "hiçbir şekilde" kabul etmediğini vurgulayan Otarola, "Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım" değerlendirmesinde bulundu.

Otarola'nın eski eşi ile yaptığı telefon görüşmesinin, ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine harekete geçen savcılık, başbakan hakkında yolsuzluk iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Peru basınına göre, Otarola, devletle yapılan usulsüz bir sözleşmede eski iş ortağına kolaylık sağlamakla da suçlanıyor.


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