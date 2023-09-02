Peru'da 'gizemli' rahip mezarı keşfi: İnsan kemiğinden yapılan aksesuarlar ile birlikte bulundu

Yayınlanma: 02.09.2023 - 12:30

Güncelleme: 02.09.2023 - 12:30

Peru'da keşfedilen bir antik mezarda, "Pacopampa Rahibi" olarak adlandırılan seçkin bir ruhani liderin 3 bin yıllık kalıntıları, bacak bacak üstüne atılmış şekilde bulundu.

Rahibin kalıntıları, Japonya'daki Ulusal Etnoloji Müzesi ile Peru'daki San Marcos Ulusal Üniversitesi arasında 2005 yılından bu yana ortak yürütülen büyük ölçekli bir arkeolojik projenin bir parçası olarak büyük bir mezarlıkta tek başına bulundu.

Business Insider'a konuşan Pacopampa Arkeoloji Projesi lideri Yuji Seki, eski uygarlığında tam olarak ne gibi bir öneme sahip olduğunu belirlemek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtirken, gömülme pozisyonunun ardındaki mantığın, "öbür dünyadaki gücüne karşı bir önlem" olabileceğini söyledi.

Ancak kazı alanı daha derin gizemler barındırdığı, çünkü rahip kalıntılarının insan kemiğinden yapıldığına inanılan eserler ve yırtıcı hayvanlara tapan bir külte ait olabilecek semboller içeren damgalarla birlikte bulunduğu kaydedildi.

Cesedin pozisyonunun nedeninin "güçlü yeteneklere sahip birinden korkmak olabileceğini, ancak kesin olarak bilmediklerini" belirten Seki, mezardaki çapraz bacakların kasıtlı bir dini ritüel olduğuna inanıldığını, zira o döneme (M.Ö. 3.000 - 50) ait benzer taş oymalarda dini figürlerin bağdaş kurmuş şekilde tasvir edildiğini kaydetti.





"ÖNEMLİ BİR KİŞİ OLDUĞU SONUCUNA VARILABİLİR"

Seki, "Büyük bir toprak çukur için sadece bir gömü ile alanın abartılı kullanımına bakılırsa, önemli bir kişi olduğu sonucuna varılabilir. Bu mezar, ölünün çukurun doğu yarısına, gömü adaklarının ise batı yarısına yerleştirilmesi gibi alışılmadık bir özelliğe sahiptir. Merhum yerleştirildikten sonra mezar, büyük miktarda karbonize malzeme ve külün yanı sıra birçok arkeolojik eser içeren toprakla doldurulmuştur" dedi.

Rahip ile birlikte gömülen ve mezarına içine yerleştirilmiş olarak bulunan eserler arasında, elit sosyal statüdeki insanların bedenlerini ritüelistik sembollerle süslemek için kullanılmış olabilecek süslü bir damga vardı.

"Damga avuç içlerini temsil ediyor" diyen Seki, bir kedi yüzünü ve gözleri kapalı bir insan ön yüzünü temsil eden iki pulun daha bulunduğunu ifade etti.

Seki, "Bu, And bölgesinde üç damgalı bir mezarın ilk örneğidir. Kullanımına dair hiçbir iz yok, bu yüzden bu kişinin otoritesini sembolize eden bir araç olmaları mümkün. Ayrıca, pek çok elit mezar gibi, özellikle yüz kısmı kırmızı zinober pigmentiyle kaplıydı" diye konuştu.

İNSAN KEMİĞİNDEN YAPILAN BİR AKSESUAR DE BULUNDU

Damgalar ve çanak çömlek parçalarının yanı sıra, cesedin yakınında insan kemiğinden yapıldığı düşünülen bir aksesuar de bulundu.

Seki, kemik aksesuarın bu kaplarda bulunan eşyaları kepçelemek ya da karıştırmak için kullanılmış olmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Kemiklerin uzunluğuna bakılırsa, insan kemiklerinin kullanılmış olması mümkün ve şu anda malzemeyi analiz ediyoruz. Mezarın büyüklüğünün yanı sıra gömü sunuları ve zinober taşının varlığına bakarak, bu kişinin dini bir lider olmasının son derece muhtemel olduğuna inanıyoruz" dedi.