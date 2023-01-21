Peru'da protestolarda ölenlerin sayısı 59'a çıktı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 07:49

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 07:49

Peru'nun başkenti Lima'da bir araya gelen sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler, bir süre yürüdükten sonra polisle çatıştı.

Güvenlik güçleri, barikat kuran ve taş atan eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Peru'nun Bolivya sınırındaki Desaguadero kasabasında 4 Haiti vatandaşının, güneyinde ise 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 59'a çıktı.

Başbakan Alberto Otarola, 4 Haitilinin ölümü dolayısıyla üzüntü duyduklarını belirterek, yolların kapalı olması nedeniyle bu kişilerin hastaneye ulaştırılamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, istifa iddialarını reddederek, "Yalan haberleri yalanlamak istiyorum, hükümet kararlı ve kabinesi her zamankinden daha birliktir" dedi.

Eylemcilerden bazılarının ülkede "kaos" ve "istikrasızlığa" yol açtığını dile getiren Boluarte, "Hukukun üstünlüğünü bozmak istiyorlar, şiddet üreten bu kişiler cezasız kalmayacak. Peruluları temin ederim ki durum kontrol altındadır" diye konuştu.

TARİHİ BİNA ATEŞE VERİLDİ

Lima'da meydanda yer alan tarihi bir bina gösteriler sırasında ateşe verildi. İtfaiye yangına müdahale etti.

Peru İçişleri Bakanı Vicente Romero, polisin attığı gaz bombasının yangına yol açtığı suçlamalarını kabul etmedi ve yangından eylemcileri sorumlu tuttu.

Cumhurbaşkanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak'ta bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş, eylemlerin son bulmasını istemişti.

Protestocular, Boluarte'nin istifasını, erken seçimin ilan edilmesini ve gözaltında bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını istiyor.