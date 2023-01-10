Peru'daki protestolarda 14 kişi daha öldü

Yayınlanma: 10.01.2023 - 07:20

Güncelleme: 10.01.2023 - 07:20

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Juliaca'da toplanan hükümet karşıtı protestocular polisle çatıştı.

Ombudsman Ofisi vekili Eliana Revollar'ın Kanal N'ye yaptığı açıklamada, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında Juliaca Havaalanı çevresinde yaşanan çatışmalarda 14 kişinin öldüğünü bildirdi.

Böylece 11 Aralık 2022'den bu yana hükümet karşıtı eylemlerde ölenlerin sayısı 43'e yükseldi.

Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, gözaltında bulunan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun serbest bırakılmasını, Kongre'nin kapatılmasını ve erken seçime gidilmesini talep ediyor.