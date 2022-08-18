Peru'da terör operasyonu: 10'dan fazla kişi öldürüldü
Peru'da silahlı örgüt Aydınlık Yol'a düzenlenen operasyonda 10'dan fazla örgüt mensubu öldürüldü.
Peru ordusu, ülkenin güneyindeki Apurimac Vadisi'nde yerel isimde "Sendero Luminoso" olarak bilinen Aydınlık Yol örgütüne operasyon yaptı.
Silahlı Kuvvetler Müşterek Komutanlığı (CCFFAA) Başkanı Manuel Gomez de la Torre, açıklamasında, örgüt üyesi 10'dan fazla kişinin etkisiz hale getirildiğini belirterek kod adı Yoldaş Jose olan örgüt lideri Victor Quispe Palomino'nun kaçmayı başardığını söyledi.
Torre, zor bir coğrafyada operasyon yaptıklarına dikkat çekerek, "Terör örgütüne ağır bir darbe vuruldu, istihbarat kaynaklarına göre 10-15 civarında kişi öldürüldü ve çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullandı.
Operasyon kapsamında çok sayıda cephaneliğin de ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.
Ordunun 12 Ağustos'ta örgüte yönelik operasyonunda ise 2 asker hayatını kaybetmiş ve Cumhurbaşkanı Petro Castillo, saldırının cezasız kalmayacağını açıklamıştı.
Örgüt tarafından en son 24 Mayıs 2021'de sivillere yapılan saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.
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