Peru'da vatana ihanet suçlaması: Cumhurbaşkanı Castillo'ya 5 yıl siyaset yasağı isteniyor

08 Kasım 2022 Salı, 09:08

Peru basınında yer alan habere göre, Kongre'nin alt komisyonu, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun "Bolivya'nın denize çıkışını kolaylaştırabileceği" yönünde bir beyanda bulunduğunu öne sürerek, Castillo'ya 5 yıl siyaset yasağı getirilmesini savundu.

Kongre Üyesi Diego Bazan, açıklamasında, Peru Anayasası'nın 118'inci maddesine göre cumhurbaşkanının açıklamalarının ülkenin egemenliğini etkilediğini belirterek, alt komisyonunun raporunun dikkate alınmasını istedi.

Anayasa Suçlamaları Alt Komitesi ve Kongre üyesi Wilson Soto da Anayasa'nın dört maddesinin ihlal edilip edilmediğini değerlendirdiklerini kaydederek, raporun tartışıldığını söyledi.

Castillo ise suçlamaları reddederek, "Bolivya'ya bir deniz vereceğimi söylemiyorum, eğer Perulular, aynı fikirdelerse bu onların kararı olur. İnsanların istemediği şeyleri yapmam söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.

Haberde, Castillo'nun 2018'de Bolivya'nın başkenti La Paz'da katıldığı bir konferansta, Bolivya için, "Ulusal ve uluslararası düzeyde denize erişiminin Bolivya ülkesinin hakkı olduğunu ve halka danışacağını" söylediği iddia edilmişti.

PASİFİK SAVAŞI

Bolivya, 1879-1883 Pasifik Savaşı'nda Şili ile girdiği savaşı kaybederek okyanusa olan kıyısını kaybetti. Bu savaş sonucunda Bolivya tamamen bir kara ülkesi haline gelmişti.

Lahey'deki Uluslararası Mahkemede, 2013'te Şili ile bir deniz anlaşması yapmak için dava açan Bolivya, buradan herhangi bir sonuç alamamıştı.