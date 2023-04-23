Peru'nun üç eski devlet başkanı aynı cezaevinde kalacak

Yayınlanma: 23.04.2023 - 12:56

Güncelleme: 23.04.2023 - 12:56

Yolsuzlukla suçlanan eski Peru Devlet Başkanı Alejandro Toledo, sınır dışı edilmek üzere ABD'deki yetkililere teslim oldu.

Fransız haber ajansı AFP, Toledo'nun Kaliforniya eyaletindeki San Jose şehrinde cuma günü ABD Kolluk Kuvveti Hizmeti (US Marshals Service) yetkililerine teslim olduğunu bildirildi.

Adalet Bakanlığı'na bağlı çalışan kuvvetten yetkililer de bunu doğrulayarak, Toledo'nun kendi isteğiyle gelip teslim olduğunu söyledi.

77 yaşındaki siyasetçi, 2001-2006'da ülkesini yönetirken Brezilya merkezli inşaat firması Odebrecht'ten en az 20 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyor.

Peru Başsavcılığı'nın 2017'de başlattığı dava kapsamında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından ötürü Toledo hakkında en az 20 yıl hapis isteniyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) aktardığına göre Toledo, Peru'nun başkenti Lima'daki Özel Harekat Teşkilatı'na ait hapishaneye gönderilebilir.

Toledo, görevden ayrıldığı 2006'dan beri ABD'de yaşıyor. Peru, yürütülen dava kapsamında 2018'de ABD'den Toledo'yu yakalayıp geri göndermesini talep etmişti.

2019'da Kaliforniya'da yakalanan Toledo, 2020'de ev hapsine mahkum edilmişti. Yapılan görüşmeler sonucunda da ABD, bu yıl şubatta Toledo'nun ülkesine iade edilmesine karar verildiğini duyurmuştu.

Eski lider, bu süreçte sınır dışı edilmemek için defalarca mahkemeye başvursa da sonuç elde edememişti. En son perşembe günü yapılan itiraz duruşmasında Toledo'nun talebi tekrar reddedilmişti.

AFP'ye konuşan ve kimliklerini paylaşmayan kaynaklar, eski liderin sınır dışı işlemlerinin haftaya tamamlanabileceğini belirtti.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, Toledo ise hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor.

NYT'nin haberinde Toledo'nun, hakkındaki hukuki süreç devam ederken Peru'da hapse atılmasının beklendiği ifade edildi.

Bunu gerçekleşmesi durumunda Toledo, ülkede hapse atılan üçüncü eski lider olacak.

1990-2000'de ülkeyi demir yumrukla yöneten Alberto Fujimori ve Peru Kongresi'ne darbe yapmakla suçlanarak geçen yıl görevden azledilen Pedro Castillo da Lima'da özel harekata ait hapishanede tutuluyor.

Toledo, insanlığa karşı işlediği suçlardan 2009'da 25 yıl hapis cezasına çarptırılan 84 yaşındaki Fujimori'nin görevden alınmasının ardından düzenlenen seçimlerle ülkenin başına geçmişti.

Fujimori, 2017'de eski Peru lideri Pedro Pablo Kuczynski'nin onayladığı af kararıyla hapisten çıkarılmıştı. Büyük tepki gören karar, Peru Yüksek Mahkemesi tarafından 2018'de bozulmuştu.

2019'da tekrar hapse giren Fujimori hakkındaki karar, bu yıl 17 Mart'ta Anayasa Mahkemesi tarafından yeniden iptal edilmişti. Halen hapis yatan Fujimori'nin ne zaman serbest bırakılacağı bilinmiyor.

28 Temmuz 2021 - 7 Aralık 2022'de görev yapan Pedro Castillo ise hükümeti devirmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 7 Aralık'ta Kongre'de yapılan oylamada görevden alınmıştı. Bunun ardından Yüksek Mahkeme, 53 yaşındaki eski lider hakkında martta 36 ay önleyici hapis cezası vermişti.

Peru'da büyük protestolara neden olan kararın ardından ülkenin başına geçen Dina Boluarte, seçimlerin Nisan 2024'te yapılacağını duyurmuştu.