Peskov, 'basiretsizlik' olarak nitelendirdi
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus diplomatların Avrupa ülkelerinden sınır dışı edilmesini 'basiretsiz' bir adım olduğunu söyledi.
Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre; Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili durumu yorumlayarak, "Bu konuya olumsuz bakıyoruz, pişmanız" dedi.
Peskov, "Bu kadar ağır koşullar altındayken diplomatik iletişim olanaklarını daraltmak, basiretsiz bir adımdır. Böyle bir adım, bir çıkış yolu bulmaya çalışmak için ihtiyaç olan iletişimimizi zorlaştıracaktır. Kaçınılmaz olarak da tepki vermemize yol açacaktır.” açıklamasında bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı günden itibaren bir çok Avrupa ülkesi, Rus diplomatlara, ülkelerini terk etmelerini talep etti.
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