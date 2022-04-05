Peskov, 'basiretsizlik' olarak nitelendirdi

05 Nisan 2022 Salı, 18:04

Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre; Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus diplomatların sınır dışı edilmesiyle ilgili durumu yorumlayarak, "Bu konuya olumsuz bakıyoruz, pişmanız" dedi.

Peskov, "Bu kadar ağır koşullar altındayken diplomatik iletişim olanaklarını daraltmak, basiretsiz bir adımdır. Böyle bir adım, bir çıkış yolu bulmaya çalışmak için ihtiyaç olan iletişimimizi zorlaştıracaktır. Kaçınılmaz olarak da tepki vermemize yol açacaktır.” açıklamasında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başladığı günden itibaren bir çok Avrupa ülkesi, Rus diplomatlara, ülkelerini terk etmelerini talep etti.