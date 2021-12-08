Peskov, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine 7 'puan' verdi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesinin Türkiye'yle olan mevcut ilişkilerini değerlendirdi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazırlanırken Peskov, görüşme öncesinde Yunan ANT1 televizyonuna bir demeç verdi.
Tamamı cuma akşamı yayınlanacak demecin kamuoyuyla paylaşılan kısa bir bölümünde Peskov'dan Rusya'nın Yunanistan ve Türkiye'yle olan mevcut ilişkilerini değerlendirmesi istendi.
ANT 1 muhabiri, Kremlin Sözcüsü'nün cevabını "Peskov, Yunan-Rus ilişkilerine 10 üzerinden 6, Rus-Türk ilişkilerine ise 7 puan verdi. Ancak Peskov, kayıpları telafi etmek ve işbirliği sahasını genişletmek için ciddi potansiyel bulunduğunu söyledi" ifadeleriyle aktardı.
Soçi'de buluşacak olan Putin ve Miçotakis, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki Rus-Yunan ilişkilerinin tüm boyutlarını ele alacak. Tarafların Kıbrıs sorunu gibi uluslararası ve bölgesel konuları da istişare etmesi bekleniyor.
-Sputnik Türkçe
Video Haberler
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması
- Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı
- Fatih Terim hakkında yeni gelişme
- Elon Musk 'beyin çipi' projesi için tarih verdi
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Tuncay Özkan'dan TBMM'de gündemi sarsacak açıklama
- Altında tarihi rekor
- Uğur Şahin’in videosu ortalığı karıştırdı
- Sigaraya zam geldi!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu çıkışı