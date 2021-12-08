Peskov, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine 7 'puan' verdi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 13:38

Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmeye hazırlanırken Peskov, görüşme öncesinde Yunan ANT1 televizyonuna bir demeç verdi.

Tamamı cuma akşamı yayınlanacak demecin kamuoyuyla paylaşılan kısa bir bölümünde Peskov'dan Rusya'nın Yunanistan ve Türkiye'yle olan mevcut ilişkilerini değerlendirmesi istendi.

ANT 1 muhabiri, Kremlin Sözcüsü'nün cevabını "Peskov, Yunan-Rus ilişkilerine 10 üzerinden 6, Rus-Türk ilişkilerine ise 7 puan verdi. Ancak Peskov, kayıpları telafi etmek ve işbirliği sahasını genişletmek için ciddi potansiyel bulunduğunu söyledi" ifadeleriyle aktardı.

Soçi'de buluşacak olan Putin ve Miçotakis, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki Rus-Yunan ilişkilerinin tüm boyutlarını ele alacak. Tarafların Kıbrıs sorunu gibi uluslararası ve bölgesel konuları da istişare etmesi bekleniyor.

-Sputnik Türkçe