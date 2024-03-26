Petro, Gazze'yi Hiroşima'ya benzetti: Aynı hikaye

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırılarında 32 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Gazze'de yaşananları atom bombası atılan Japonya'nın Hiroşima kentine benzetti.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 08:51
Petro, Gazze'yi Hiroşima'ya benzetti: Aynı hikaye
Abone Ol google-news

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırılarında 32 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Gazze'de yaşananları atom bombası atılan Japonya'nın Hiroşima kentine benzetti.

Gazze'de açlıktan ölen Filistinliler hakkındaki bir haberi sosyal medya hesabı X'te alıntılayan Petro, "ABD, Hiroşima'ya atom bombası attığında orada 77 binden fazla insan yaşamını yitirmişti. Bugün Japonya'dan çok daha küçük bir ülkede, Filistin'de, yani Hiroşima'dan da küçük bir şehirde: Gazze'deki bombardımanda 32 binden fazla insan öldü. Aynı hikaye" ifadelerini kullandı.

Petro, Gazze'de sebep olunan yıkıma dikkati çekerek, "Dünyanın büyük başkentleri, insanlığa kendi buyruklarını empoze etmek için devasa askeri güçlerini bilinçsizce harcıyor" değerlendirmesinde bulundu.


Kolombiya haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

Gazze'de ateşkes tasarısı BM'den geçti

Gazze'de ateşkes tasarısı BM'den geçti
BM Genel Sekreteri Guterres:

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze tasarısının uygulanmaması affedilemez"
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 'Gazze'de ateşkes kararı olumlu bir adım'

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 'Gazze'de ateşkes kararı olumlu bir adım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde

İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde
Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti

Şendul Şaban’daki küçük kız bakın kim çıktı… Kemal Sunal’a benzerliği dikkat çekmişti
Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’

Erdoğan, ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingine milyonları bekliyordu: ‘Bu meydanda 1,5 milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi var’
Kadir İnanır’ın durumu: “Doktorlar uyandırılmasını planlıyor”

Kadir İnanır’ın durumu: “Doktorlar uyandırılmasını planlıyor”
TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'

TKP’den büyük Defne buluşması: 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
Boeing’de Yönetimi Değişiyor

Boeing’de Yönetimi Değişiyor
CHP'den 'darp' iddialarına yanıt: 'İşiniz gücünüz yalan'

CHP'den 'darp' iddialarına yanıt: 'İşiniz gücünüz yalan'
Gelinlikli pozlarına çirkin yorumlar! Melek Mosso dayanamadı

Gelinlikli pozlarına çirkin yorumlar! Melek Mosso dayanamadı