Petro, Gazze'yi Hiroşima'ya benzetti: Aynı hikaye

Yayınlanma: 26.03.2024 - 08:51

Güncelleme: 26.03.2024 - 08:51

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırılarında 32 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, Gazze'de yaşananları atom bombası atılan Japonya'nın Hiroşima kentine benzetti.

Gazze'de açlıktan ölen Filistinliler hakkındaki bir haberi sosyal medya hesabı X'te alıntılayan Petro, "ABD, Hiroşima'ya atom bombası attığında orada 77 binden fazla insan yaşamını yitirmişti. Bugün Japonya'dan çok daha küçük bir ülkede, Filistin'de, yani Hiroşima'dan da küçük bir şehirde: Gazze'deki bombardımanda 32 binden fazla insan öldü. Aynı hikaye" ifadelerini kullandı.

Petro, Gazze'de sebep olunan yıkıma dikkati çekerek, "Dünyanın büyük başkentleri, insanlığa kendi buyruklarını empoze etmek için devasa askeri güçlerini bilinçsizce harcıyor" değerlendirmesinde bulundu.