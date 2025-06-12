Pezeşkiyan'dan ABD'ye çağrı: Zorbalığa boyun eğmeyeceğiz

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, İlam eyaletini ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ile müzakere sürecine ve ülkesine yönelik saldırı tehditlerine değindi.

ABD ile görüşmeleri İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikaları doğrultusunda sürdürdüklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Biz zorbalığa boyun eğmeyeceğiz. (Nükleer) araştırmalarımızın sıfıra indirilmesini ve ardından sanayi, tıp, tarım ve diğer bilimlerde ihtiyaç duyulan nükleer malzemeleri almak için onların onayını beklemeyi asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

Washington'un müzakerelerde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve nükleer araştırmaları tamamen durdurması talebine işaret eden Pezeşkiyan, "Bilimsel araştırma yapmamız için izin almamız gerektiğini kim söyledi? Onlar kim ki bize tüm nükleer endüstrimizi sökmemizi söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Bilimsel araştırmalardan vazgeçmeyeceklerini söyleyen Pezeşkiyan, "Bize bu bilime sahip olmamamızı söylüyorlar. Sonra onlara karşı bir şey söylersek de İsrail'in bombalayacağını söylüyorlar. Bilim adamlarımız, seçkinlerimiz füzeler inşa ettiğinde, Saddam artık şehirlerimizi bombalayamadı. Füzelere sahip olana kadar her gün bizi vuruyordu" diye konuştu.

Pezeşkiyan, ülke içinde birlik olunması çağrısında bulunarak, "Farklılıklarımızı bir kenara bırakırsak, düşmanların bu topraklara karşı hiçbir istekleri kalmayacak. Aramıza nifak sokup, durumu istismar edip bize saldırmak istiyorlar" dedi.