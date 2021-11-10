Pfizer CEO’sundan sert sözler: 'Bunlar suçlu, cezalandırılmalılar'
Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, aşı ile ilgili yanlış bilgiler veren ve iddialarda bulunanlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, koronavirüs aşısı ile ilgili yanlış bilgi yayanların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Bu yanlış bilgileri yayanların milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet verdiğini altını çizen Bourla, “Bunlar suçlu” dedi.
Yapılan bir araştırmaya göre ABD’de halkın yüzde 16’sı Covid-19 aşısını kesinlikle olmayacağını söyledi. ABD’lilerin yüzde 80’inin corona virüsü aşısıyla ilgili en az bir yalana inandığı da ortaya çıktı.
Sözcü'nün haberine göre Bourla, “Bu insanlar suç işliyor ve çok ufak bir gruplar. Kötü insanlar değiller fakat kelimenin tam anlamıyla milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veriyorlar” ifadesini kullandı.
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