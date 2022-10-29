Pfizer Covid-19 aşısına 100 katı zam yapacak

Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech ile Covid-19 aşısı geliştiren Pfizer, hatırlatma dozuna yüzde 10 bin zam yapmayı planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Ekim 2022 Cumartesi, 16:19
Pfizer Covid-19 aşısına 100 katı zam yapacak
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ABD merkezli Pfizer ilaç şirketi, koronavirüse karşı BioNTech ile geliştirdiği aşılara zam yapmayı planlıyor. Plana göre Pfizer, üretimi doz başına tahmini 1,18 dolara mal olan Comirnaty için 130 dolar kadar ücret talep edecek.

Quartz ekonomi dergisinin haberine göre, Pfizer, Comirnaty'nin çok dozlu aşının yerine geçeceğini ancak 2023 yılından itibaren 110 ila 130 dolar arasında satılacağını açıkladı.

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Pfizer yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşısının yapım ve dağıtım maliyetlerini artıran acil durum ve geleneksel model arasında önemli farklar var" dedi.

Pfizer, "Bu maliyetler arasında tek bir kanal yerine birden fazla kanal ve ödeyici aracılığıyla dağıtım yapmanın yanı sıra dozları üç kata kadar daha pahalı olabilen ve daha yüksek nakliye maliyetleriyle karşılaşan tek şişelerde üretmek de yer alıyor" diye ekledi.

Pfizer ayrıca, şirketin beklentisinin, özel sigortalı hastaların çoğunun aşı için cepten ödeme yapmamaya devam edeceği ve sigortasız hastalara aşıyı ücretsiz olarak almaya devam edebilmeleri için mali yardım sağlayacağı yönünde olduğunu belirtti.

 


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