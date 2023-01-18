Pfizer, Kuzey Kore'ye 'maliyetine' Covid-19 aşısı satmayı teklif etti
ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Kuzey Kore’ye, Covid-19 aşısını üretim fiyatına satmayı teklif etti. Pfizer'ın, aşıyı kar amacı gütmeden satmayı teklif ettiği Kuzey Kore, salgın boyunca birçok aşı ve ilaç teklifini reddetmişti.
NK News’in haberine göre, Pfizer, Kuzey Kore’nin de dahil olduğu 45 düşük gelirli ülkeye, kar amacı gütmeden ilaç ve aşı satmak amacıyla başlatılan “Daha Sağlıklı Bir Dünya İçin Uzlaşma” projesini genişletti.
Yaklaşık 1,2 milyar insanın faydalanacağı öngörülen projenin, kemoterapi ilaçları ve çeşitli antibiyotikler dahil olmak üzere 500’ün üzerinde ilacı kapsadığı kaydedildi.
"AZ MİKTARLARDA ALABİLİRLER"
Kuzey Kore uzmanı Peter Ward, konuya ilişkin NK News’e verdiği demeçte, “Kuzey Koreliler için büyük miktarlarda ilaç ve aşı satın almanın çok pahalı olacağını tahmin ediyorum. Bazılarını ancak az miktarlarda alabilirler” ifadelerini kullandı.
Ward, Pfizer’ın şeffaflık politikası gereği herhangi bir satın alımı duyurmak isteyeceğini, bu nedenle Kuzey Kore’nin Pfizer gibi bir Amerikan şirketinden ilaç satın alma konusunda önemli çekinceleri olacağını belirtti.
Uzmanlar, Kuzey Kore'nin, AstraZeneca Covid-19 aşısını ülke çapında depolamak, dağıtmak için gerekli altyapıya sahip olduğunu ancak Pfizer gibi daha soğuk saklama şartları gerektiren aşıların Pyongyang yönetimini zorlayabileceğini savunuyor.
BİRÇOK TEKLİFİ REDDETMİŞLERDİ
Kuzey Kore, Mayıs 2022’de, acil tıbbi malzemeleri çalan veya karaborsada satan kişilerin ölüm cezasına çarptırılacağını duyurmuştu.
Kuzey Kore, salgın boyunca birçok aşı ve ilaç teklifini ise reddetmişti.
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