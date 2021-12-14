Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkinlik oranı belli oldu

14 Aralık 2021 Salı, 11:07

İngiltere’de hükümete tavsiye veren bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından yapılan yeni bir çalışmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalığa karşı yüzde 84 oranında koruma sağladığı belirtildi.

Bununla birlikte, araştırmacılar, üçüncü doz aşının, semptomatik hastalığa karşı korunmayı 2 kat yükselttiğini söyledi. Hafta sonu yayınlanan SAGE modellemesi, İngiltere'nin ilk 500 Omicron vakasından elde edilen erken gerçek dünya verilerine dayanıyor.

Çalışma, iki Pfizer/BioNTech dozunun hastaneye yatışı ve ölüme karşı yüzde 83,7 koruma sağladığı varsayımından yola çıktı. Ayrıca aşının koruyuculuğunun üç ila altı ay içinde zayıfladığı varsayıldı.

HASTANEYE YATIŞ KONUSUNDA UYARI

NTV'nin haberine göre bununla birlikte, söz konusu çalışma, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) tarafından yapılan modellemede sunuldu ve antikorlara bakan laboratuvar çalışmalarına dayanıyor.

Model, aşıya dirençli Omicron varyantının, İngiltere'de her gün 4 bine kadar enfekte hastanın, ülkedeki hastanelere kabul edildiği geçen ocak ayındaki ikinci dalgasından daha fazla hastaneye yatışa yol açabileceği konusunda uyardı.

"BAĞIŞIKLIKTA ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI"

Diğer taraftan, mevcut aşılar, Wuhan'da ortaya çıkan orijinal virüsü hedef alacak şekilde tasarlandı. Ancak varyant çok yeni olduğu için uzmanlar hala varyantın gerçek dünyada nasıl davranacağını yansıtmayabilecek laboratuvar deneylerine güveniyorlar.

Konuya ilişkin açıklama yapan, East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. Paul Hunter, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ciddi hastalıklara karşı daha da iyi koruma sağlamasını beklediğini söyledi. Ölçülmesi daha zor olan T hücrelerinin bağışıklıkta çok önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

"YÜZDE 16 TEHLİKEDE"

Ağır hastalıklara karşı yüzde 84 korumayı baz aldığınızda bile, bu durum insanların yüzde 16'yı hastaneye kaldırılmaya veya Omicron tarafından öldürülmeye karşı savunmasız bırakıyor. Yani Delta varyantında gördüğümüzden üç kat daha fazla” diye konuştu.