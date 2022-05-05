Pilotun uçuş eğitimini tamamlamadığı ortaya çıktı, uçak geri döndü

05 Mayıs 2022 Perşembe, 13:10

İrlanda hava sahasında ilginç bir olay meydana geldi. İngiltere’nin başkenti Londra’dan ABD’nin New York kentine hareket eden Virgin Atlantic Havayolları’na bağlı Airbus A330 tipi uçak pilotunun, ‘yeterli eğitimi tamamlamadığı’ gerekçesiyle geri döndüğü belirtildi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre ikinci pilot, kaptan pilota, uçak havalandıktan kısa süre sonra ‘uçuş eğitimini tamamlamadığını’ itiraf etti.

HAVAYOLU ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Airbus A330, uçuşa başladıktan yaklaşık 40 dakika sonra Londra’daki Heathrow Havalimanı’na geri döndü. Uçakta yaklaşık 300 yolcunun bulunduğu belirtilirken, uçuşun 3 saatten fazla aksamaya uğradığı bildirildi.

Havayolu, yolculara sorunun bir rota hatasından kaynaklandığını söyledi ve özür diledi. Ayrıca yolculara güvenlikleriyle ilgili bir sorun olmadığı güvencesi verildi. İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir yolcu, “Kokpitteki gerilim inanılmazdı. Uçak İrlanda’ya kadar gitti ve sonra pilotun hala eğitimde olduğunu öğrendiler.

Kaptanın Heathrow’a dönüp mürettebatın daha deneyimli bir üyesini bulmaktan başka seçeneği yoktu. Çok utanç vericiydi ve yolcular çok kızdı.” dedi.

Yardımcı pilotun, Virgin Atlantic politikasına uygun olarak uçabilmesi için bir eğitim kaptanıyla birlikte “son değerlendirme uçuşuna” ihtiyacı olduğu aktarıldı. Virgin Atlantic sözcüsü gazeteye verdiği demeçte, “Bir liste hatası nedeniyle, Londra Heathrow’dan New York-JFK’ye VS3 uçuşu, kalkıştan kısa bir süre sonra geri döndü” ifadelerini kullandı.