PISA testi sonuçları açıklandı: Türkiye ortalamanın altında

Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:55

Güncelleme: 05.12.2023 - 17:55

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları açıklandı. Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen PISA 2022'ye, Türkiye'nin 60 ilinden 196 okul ve 7 bin 250 öğrenci katıldı.

81 ülkenin katıldığı PISA 2022 araştırmasında Türkiye, 2018'e göre matematikteki puanı sabit kaldı, okuma 10 puan azaldı, fende ise 8 puan arttı. Türkiye her üç alanda da 2018'e göre daha üst sıralarda yer aldı ancak OECD ülkeleri arasında "ortalama altı" kaldı.

2018'de 79 ülke arasında matematik alanında 42. sırada yer alan Türkiye, PISA 2022'de 81 ülke arasında 453.15 matematik puanı ile 39. sırada yer aldı. Türkiye, bilim alanında PISA 2018'de 79 ülke arasında 39. sırada yer alırken, PISA 2022'de 81 ülke arasında 475.94 bilim puanı ile 34. sıraya yükseldi. Türkiye okuma becerileri alanında PISA 2018'de 79 ülke arasında 40. sırada yer alırken PISA 2022'de 81 ülke arasında 456.08 okuma puanı ile 36. sıraya yükseldi.

Tüm alanların birincisi ise Singapur oldu.

'ÖĞRENCİLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ'NDE SON SIRADA

Öte yandan, Türkiye'deki öğrenciler diğer OECD ülkelerindeki öğrencilere kıyasla "kendilerini nispeten daha az güvende hissettiklerini" bildirdi.

PISA sonuçlarına göre öğrenciler arasında "yaşam memnuniyeti" alanında ise Türkiye, en düşük sırada. Bu alanda 73 ülke arasında yapılan kıyaslamada Türkiye, 73'üncü oldu.

Türkiye'deki öğrenciler, PISA Merak Endeksi'nde ise ilk 10'da yer alıyor. Rapora göre Türkiye, bu endekse dahil edilen 72 ülkenin arasında 7'nci oldu. 'Matematik kaygısı' endeksinde de üst sıralarda olan Türkiye, bu kapsamda 76 ülke arasından 5'inci olarak kayıtlara geçti.