İngiltere'de porno izlemek için yüz taraması gerekebilir

Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:25

Güncelleme: 05.12.2023 - 17:31

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İngiltere'nin medya denetim kuruluşu Ofcom, çocukların porno sitelerine ulaşımını engellemek için yüz tarama yapılmasını önerdi.

Bir ankete göre, İngiltere'de ilk kez pornografiye maruz kalan çocukların yaş ortalaması 13 ve bu durum endişe yaratıyor.

Ancak açık pornografi sitesi Pornhub, bu şekilde “hassas kişisel bilgi” toplamanın, kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabileceğini söyledi.

Kişisel veri ve güvenlik üzerine çalışanlar da bu öneriyi eleştirdi. Yaş kontrolü için toplanan verilerin üçüncü kişilere sızması durumunda “felaket” sonuçların ortaya çıkabileceği belirtildi.

Ofis saatlerinde de porno izleniyor

Ofcom’un yakın zamanda çıkan bir raporuna göre İngiltere’de yaklaşık 14 milyon kişi, beşte biri ofis saatlerinde olmak üzere, çevrimiçi porno izliyor.

Ancak pornoya erişimin kolaylaşmasının çocuklar için de sonuçları var. Çocuk Komisyonu (Children’s Commissioner) kurumunun bir anketine göre her 10 çocuktan biri dokuz yaşına kadar pornoya maruz kalıyor.

Online Güvenlik Hareketi (Online Safety Act) isimli organizasyon da sosyal medya platformlarının ve arama motorlarının çocukları zararlı içerikten korumasını talep ediyor.

Ofcom, 2025 yılında yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere, firmaların nasıl uymasını beklediğine dair bir özet yayımladı. Yaş kontrollerinin "belirli bir kullanıcının çocuk olup olmadığını doğru bir şekilde belirlemede etkili" olması gerektiğini söyledi.

Yaş kontrolünün yalnızca yetişkin olduğuna dair bir butona tıklayarak olmaması gerektiğini aktardı.

Uygulanabilecek metotlar arasında şunlar yer alıyor:

Pasaport ya da kimlik göstermek

Kullanıcının telefonundaki yaş kısıtının yakın zamanda kaldırılıp kaldırılmadığının kontrol edilmesi

Kredi kartı kontrolü

Yaş kanıtlayan dijital kimlik kontrolü

Yüz taramayla yaş tahmin teknolojisi de başka bir alternatif.

Bu sistem kullanıldığında bir kişinin yaşı küçük çıkıyorsa, buna ek başka kontrollerin de talep edilebileceği belirtiliyor.