Piyangodan 155 milyon TL kazandı, 6 ay sonra hapse girdi

İlk İngiliz piyango milyoneri olarak tarihe geçen Lee Ryan, 6,5 milyon sterlin (yaklaşık 155 milyon TL) ikramiye kazandıktan 6 ay sonra cezaevine girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 16:03
Piyangodan 155 milyon TL kazandı, 6 ay sonra hapse girdi
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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Lee Ryan, 1995 yılında piyangodan 6,5 milyon sterlin para kazandıktan 6 ay sonra hapse girdi.

Ladbible'de yer alan habere göre, otohırsızlığı yaptığı sırada on sekiz ay hapis cezasına çarptırılan Ryan, büyük ödülü "lanet" olarak gördüğünü söyledi.

Ryan, kazandığı parayla 1 milyon sterlinlik bir malikanenin yanı sıra lüks araba filosu satın aldı.

Hapishanede bir milyoner olduğunu duyan diğer mahkumlar, Ryan ile arkadaş olabilmek için birbirleriyle yarıştı. Ancak hapishanedeki bazı suçlular ise Ryan'a düşman oldu.

Ailesine yönelik ölüm tehditlerini ciddiye alan Ryan, evinin güvenliğini yüksek teknolojili kameralarla güçlendirdi ve bir koruma tuttu. 

Ryan için işler yolunda gitmedi ve 2003 yılında eşinden ayrıldı. Kırgızistan'da yeni bir ilişkiye başladı fakat ilişkisi 2010 yılına kadar sürdü. 2010 yılında İngiltere'ye geri dönen Ryan, burada iki ayını sokaklarda uyku tulumunda uyuyarak geçirdi.

Şu anda 60'lı yaşlarında olan Ryan, kameraman olarak çalışıyor ve milyoner olduğu dönemden daha mutlu olduğu konusunda ısrar ediyor.


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