Pizza Hut, en büyük pizzayı yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:01

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:01

Pizza Hut, Ottavia adında 14 bin metre kareyi kaplayan bir pizza yaparak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

Pizzanın boyutu, Guinness Dünya Rekoru'nun bir önceki sahibi olan ve 2012 yılında Roma'da beş kişilik bir ekip tarafından yapılan 13 bin 580 metre kare büyüklüğündeki pizzayı geçti.

Pizza o kadar büyüktü ki Los Angeles Kongre Merkezi'nin zeminine yayılmak zorunda kaldı.

Şefler hamuru 48 saat boyunca 5 binden fazla ayrı partide pişirmek zorunda kaldı.

Rekoru egale eden bu yeni pizza, Pizza Hut ve gerçek adı Eric Decker olan YouTuber Airrack tarafından yapıldı.

Dünya'da bu büyüklükte bir pizzayı pişirecek bir fırın olmadığı gibi, pizzayı fırından çıkaracak kadar büyük bir pizza küreği de bulunmadığından, pizza parçalar halinde pişirildi.

Rekor kırıldıktan sonra pizza, yerel hayır kurumlarına bağışlandı.