PJAK, İran-İsrail çatışmasına nasıl bakıyor?

İran-İsrail çatışması bütün şiddetiyle devam ederken, gözler, terör örgütü PKK'nın İran kolu PJAK'a çevrildi.

Daha önce pek çok kez İran'da ayaklanma çıkarmakla suçlanan grup, Tahran yönetimi tarafından 'ulusal güvenliğe ve ülkenin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan silahlı bir terör örgütü' olarak görülüyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan PJAK Eş Genel Başkanı Emir Kerimi, İsrail ve İran saldırılarıyla ilgili olarak, "Bu bizim ve halkımızın savaşı değildir, tarafı değiliz" sözlerini kullandı.

Açıklamalarında, "Türkiye'ye hiçbir zaman saldırmadık ve saldırmayacağız" ifadelerine yer veren Kerimi, Türk devletiyle "normal ve barışçıl ilişkiler kurmak" istediklerini öne sürdü.

Grup, terör örgütü PKK'nın omurgasını oluşturduğu Kürdistan Topluluklar Birliği'nin (KCK) bir üyesi. Türkiye ve İran'ın terör örgütleri listesinde yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı da 2009'da PJAK'ı 'terör örgütü' olarak tanımladı.

"SÜRECİ DESTEKLİYORUZ"

BBC Türkçe'nin sorularını yazılı olarak yanıtlayan Kerimi, Öcalan'ın çağrısını tamamen desteklediklerini belirtti ve "Bunu Türkiye ve tüm Ortadoğu için büyük bir demokratik değişim şansı olarak görüyoruz" dedi.

Emir Kerimi

Örgüt açısından yaşanan değişikliklerin 'stratejik olduğunu' ve 'PKK'nın ciddi olduğunu' savunan Kerimi, sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Bu çağrı ve PKK'nın olumlu yanıtı barış ve demokrasi için büyük umutlar doğurdu. Ne yazık ki şu ana kadar Türkiye devleti bu meseleyi oldukça taktiksel bir şekilde ele alıyor ve bu yönde adım atmaktan kaçınıyor" ifadelerine yer verdi.

Siyasal iktidar bu süreçte, PKK dışında PJAK ve Suriye'deki Halk Savunma Birlikleri (YPG) gibi grupların da silah bırakması gerektiğini savunmuştu. Kerimi, PJAK'ın gündeminde silah bırakma veya feshin olmadığını söyledi.

"TÜRKİYE İLE SORUNUMUZ YOK"

Türkiye geçmişte dönem dönem bazıları İran'la koordineli ve eş zamanlı olmak üzere PJAK'a yönelik operasyonlar düzenledi.

Kerimi, birçok militanlarının öldüğünü söylediği bu operasyonları eleştirdikten sonra şöyle devam etti:

"Bizim Türkiye devletinden herhangi bir talebimiz olmadı, bu nedenle bu devletle bir sorunumuz yok. Türkiye devletinin bize karşı tutumu, bu devletin kronik Kürt fobisine dayanmaktadır. Türkiye'ye karşı hiçbir eylem gerçekleştirmedik ve gerçekleştirmeyeceğiz. Türkiye devletiyle normal ve barışçıl ilişkiler kurma talebimiz var ve bu konuda hazır olduğumuzu belirtiyoruz."





PJAK'IN İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASINA İLİŞKİN TUTUMU

Kerimi, BBC Türkçe'nin, "İsrail ile İran arasındaki son kriz PJAK'ın durumunu etkiler mi?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Her ne kadar İran bu ateşkesi ihlal etmiş olsa da biz hâlâ ona bağlıyız. PJAK asla savaşı başlatan taraf olmayacaktır. İsrail ve İran arasındaki savaş bizim ve halkımızın savaşı değildir, tarafı değiliz. Sorunların demokratik yollarla çözümünü arıyoruz. Sadece bize saldırı yapılır ve halkımız katliamla tehdit edilirse, meşru savunma hakkı gereği kendimizi savunacağız."

BBC Türkçe'ye göre, PJAK tarafından, İsrail-İran saldırılarıyla ilgili 14 Haziran tarihinde yapılan yazılı açıklamada, "Kendini yöneten demokratik bir toplumun inşası için tüm halkları seferber olmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı ve 'özyönetim' çağrısı yapıldı.

Kerimi, bu çağrıya ilişkin açıklamasında, "Bildirimizde özerklik ilan etmedik. Kendi kaderini ve yönetim biçimini belirlemek halkın en doğal hakkıdır. Bildirimizde halkımıza, mevcut kriz ortamında devletten bir beklenti içinde olmadan inisiyatif alarak kendi işlerini yürütmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli komiteler kurmaları çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı.