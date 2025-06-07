PKK, Köln’de Komünist Parti’ye saldırdı: “Bir hafta içinde silinmezse kan akacak...”

Saldırganlar, PKK ve Suriye'nin kuzeyindeki 'özerklik' projesine yönelik eleştirel içeriklerin, Komünist Parti'nin internet sitesinden kaldırılması yönünde tehditler savurdu. Parti üyelerine fiziksel şiddet uygulayan ve etrafa saldıran şahıslar, zorla parti üyelerinin eşyalarına el koydu, parti sorumlularının isim bilgileri ve telefon numaralarını almak istedi.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT ETMİŞLER

Komünist Parti tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Karşılaşma sırasında saldırganlar bıçakla tehditte bulundu, katılımcılara ait bazı eşyaları geçici olarak gasp etti. Bir katılımcı defalarca darp edildi ve fiziksel olarak alıkonuldu. Aynı zamanda KP sorumlularının isimleri ve telefon numaraları talep edildi, ancak okuma grubundaki katılımcılar bu talebi kesin bir şekilde reddetti. Bunun üzerine, 'Eğer bir hafta içinde yayınlar silinmezse kan akacak' gibi tehditler savruldu. Saldırı birkaç dakika sonra sona erdi, grup olay yerinden ayrılırken tehditlerini yineledi."

Açıklamada yer alan bilgilere göre, yaklaşık üç hafta önce de Köln’de yapılan bir başka etkinliğin ardından, aynı grup tarafından benzer bir temas gerçekleştirilmiş ve parti üyeleri, PKK'ya yönelik ve eleştiriler içeren makalelerin silinmemesi halinde “sorun yaşanacağı” yönünde tehdit edilmişti.

"KENDİNİ 'SOL' OLARAK TANIMLAYAN ZORBALAR"

Komünist Parti tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Komünist Parti olarak, partimize, yoldaşlarımıza ve dostlarımıza yönelik hiçbir saldırı veya tehdidi kabul etmiyoruz. Bu tür girişimler, gözdağı vermeyi ve Almanya'da komünist partinin inşasını engellemeyi amaçlamaktadır. Ne burjuva devletin baskılarına, ne faşistlerin saldırılarına, ne de kendini 'sol' olarak tanımlayan zorbalara boyun eğmeyeceğiz. Bu tür saldırıları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz."

"Bu saldırıların, Kürt hareketi ya da ona yakın duran örgütleri temsil etmediğini biliyoruz. Baskıya maruz kalan Kürt halkıyla dayanışmamızın altını özellikle çiziyoruz. Almanya işçi sınıfının, Kürt, Filistinli, Türk ya da Suriyeli sınıf kardeşleri özgür olmadan asla özgür olamayacağına inanıyoruz."

"MARKSİZMDEN UZAKLAŞMIŞ BURJUVA BİR YAPI"

Açıklamada PKK, 'uzun zaman önce Marksizm’den uzaklaşmış burjuva bir yapı olarak' tarif edildi. PKK'ya yönelik eleştirilerin, Kürt işçi sınıfı ile dayanışmanın reddi anlamına gelmediğinin altı çizildi.

"Yayınlarımız eleştiriye açıktır, ancak tehditlere boyun eğmeyiz" ifadelerinin yer aldığı açıklama, "Ne yayınlarımızdan ne de politik duruşumuzdan vazgeçeriz. Ne yazacağımıza ve nasıl çalışacağımıza biz karar veririz" ifadeleri ile sona erdi.