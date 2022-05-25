PKK/PYD'li Salih Müslim Suriye'nin kuzeyindeki ABD üssünden İsveç devlet televizyonuna konuştu

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:01

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği destek gerekçesiyle İsveç'in NATO'ya katılma talebini veto etmesinin yankıları sürerken, örgütün üst düzey yöneticilerinden Salih Müslim İsveç devlet televizyonu Sveriges Television AB'ye (SVT) konuştu.

Müslim, SVT'ye yaptığı açıklamada, "Biz bir terör örgütü değiliz. Hiçbir şey yapmadık. Türk politikası her zaman şantaja dayalıdır. Herkes, mülteci meselesinde Avrupa'ya ne yaptıklarını biliyor" dedi.

Müslim ayrıca, PKK ve YPG'nin birbirlerine ideolojik olarak diğer gruplardan daha yakın olduklarını, fakat aralarında herhangi bir organik ilişki olmadığını öne sürdü.

SVT'nin haberinde, "Salih Müslim, Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir ABD askeri üssüne sığındı. SVT, güvenlik gerekçesiyle üssü filme almadı" ifadeleri yer aldı.

Müslim, SVT'nin Ortadoğu muhabiri Samir Ebu Eid'e yaptığı açıklamada ayrıca, "İHA'lar her şeyi izliyor ve hergün bombardıman oluyor. Güvende olmalıyız" dedi.