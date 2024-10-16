Plaj, 'gizemli' siyah toplar nedeniyle kapatıldı

Yayınlanma: 16.10.2024 - 09:05

Güncelleme: 16.10.2024 - 09:05

Avustralya'nın başkenti Sidney'de yer alan Randwick banliyösünün belediye meclisi, kaynağı bilinmeyen “gizemli” siyah toplar nedeniyle yerel Coogee plajını kapattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Sydney'deki Kuji Plajı, Randwick Kent Konseyi cankurtaranlarının bu öğleden sonra, 15 Ekim'de kaynağı bilinmeyen top şeklindeki enkazı keşfetmelerinin ardından özel bir duyuruya kadar kapatılmıştır” denildi.

Belediye çevre görevlileri, plajdan örnekler topladı ve test için gönderdi.

İnsanlara, bunlara dokunmamaları ya da yaklaşmamaları tavsiye edildi.

Çevredeki bazı plajlar da bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.

Bunların petrol, su ve çöpün temas etmesiyle oluşan ve petrolün suya sızması ya da dökülmesiyle ortaya çıkan "katran topları" olabileceği düşünülüyor.