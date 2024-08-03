Plajda patlama meydana geldi: 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 11:41

Güncelleme: 03.08.2024 - 11:43

Somali'nin başkenti Mogadişu'da popüler Lido Plajı'nda cuma akşamı meydana gelen patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Ambulans servisi Aamin'in direktörü Dr. Abdikadir Abdirahmman, ölü ve yaralı sayısını doğrularken, bilanço daha da artabilir dedi.

Devlet haber ajansı SONNA, saldırının militan İslamcı grup al Shabab tarafından düzenlendiğini ve güvenlik güçlerinin 5 saldırganı öldürdüğünü, altıncı saldırganın ise kendini patlattığını bildirdi. Al Shabab, daha önce benzer saldırıları üstlenmiş olmasına rağmen bu saldırının sorumluluğunu hemen üstlenmedi.

PATLAMA SAKİNLERİN YÜZDÜĞÜ SIRADA MEYDANA GELDİ

Patlama, sakinlerin yüzdüğü sırada Lido Plajı'nda meydana geldi. Eski Başbakan Hassan Ali Khaire, X hesabında yaptığı açıklamada, "Terör saldırısının, plajın en kalabalık olduğu bu geceye denk gelmesi, teröristlerin Somali halkına olan düşmanlığını gösteriyor" dedi.

X'te paylaşılan videolar, karanlıkta plajda yatan cesetleri ve güvenliğe kaçan insanları gösterdi. Al Shabab, 2022'den beri hükümet karşı saldırılarıyla geri püskürtülmeden önce Somali'nin geniş bir bölgesini kontrol ediyordu. Ancak militanlar, hükümet, ticari ve askeri hedeflere yönelik önemli saldırılar düzenleme kapasitesine sahip.