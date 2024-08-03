Bu kez izleyiciler de olacak: Harris ve Trump o tarihte karşı karşıya gelecek!

Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:38

Güncelleme: 03.08.2024 - 09:38

ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Fox News’un teklifini kabul ederek 4 Eylül’de Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir tartışma yapmayı kabul ettiğini cuma gecesi Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda duyurdu.

Trump, "Kurallar, Sleepy (Uykulu) Joe ile yaptığım tartışmanın kurallarına benzeyecek, ancak tam dolu bir arena izleyicisi olacak" dedi. Trump, bu ifadeleri kullanırken Başkan Joe Biden’ı kastederek, Biden’ın tekrar adaylıktan çekildiğini belirtti.

Trump'ın paylaşımı, kısa bir süreliğine kaldırıldı ve yeniden yayımlandı. Trump, Harris’in "isteksiz veya tartışmaya katılamaması" durumunda aynı tarihte "büyük" bir belediye toplantısı düzenleme teklifini sildi.

HARRIS'İN CEVABI

Harris, geçen ay Fox News’un 17 Eylül’de iki aday arasında yapılmasını önerdiği başkanlık tartışması teklifine "hazır" olduğunu belirtmişti. Biden’ın 21 Temmuz’da yarıştan çekilip Harris’e destek vermesinin ardından Trump, Harris ile tartışmayacağını çünkü onun resmi aday olmadığını söylemişti.

Trump, Harris’in destek yetersizliğini kanıt olarak gösterdiği paylaşımında, eski Başkan Barack Obama'nın henüz Harris’e destek vermediğini eklemişti. Ancak, Obama bir gün sonra Harris’e desteğini açıkladı ve cuma günü Harris, Demokrat adaylığı kazanmak için gerekli delege oylarını aldı.