Plajdaki insanları 'kovaladıkları' öne sürüldü: Yaşanan olayın gerçeği açığa çıktı...

Yayınlanma: 24.07.2024 - 13:05

Güncelleme: 24.07.2024 - 13:05

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan La Jolla Koyu'nda deniz aslanlarının, ortaya çıkan video görüntülerinde plaj sakinlerini kovaladığı iddia edildi.

Uzmanlar ancak, deniz aslanlarının aslında plajdakilerin peşinden gitmediğini söyledi.

SeaWorld San Diego'nun zoolojik operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Eric Otjen, “Algı, deniz aslanlarının insanların peşine düştüğü yönünde ve durum hiç de öyle değil. Hepsinin bölgeleri var. Bazılarının ise bölgesi yok. Yani, insan kalabalığının arasından koşarak geçen küçük erkek, üremek için bir yer arayan erkektir. Videonun en sonunda gördüğünüz büyük erkek ise bölgesini ele geçirmeye çalışan erkek” dedi.

Sierra Club Fok Topluluğu'ndan Robyn Davidoff, deniz aslanlarının üreme sezonunun bölgenin en yoğun turist sezonuna denk geldiğini ve deniz aslanlarının genellikle plajın ana cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Davidoff, “Cumartesi günü oradaydım. Dört farklı tur otobüsü farklı zamanlarda durdu ve 50'den fazla kişiyi indirdi, onlar da aşağı indi, deniz aslanlarıyla fotoğraf çektirdi ve 20 dakika sonra ayrıldı. Bu, haberi yaymakla ilgili. Mesafeyi korumanız gerekiyor” diye konuştu.

İnsanların, hayvanlardan 50 metre uzakta durmasını gerektiren yönergeler olduğunu hatırlatan Otjen, “Muhtemelen şu anda verebileceğimiz en büyük mesaj, onlara biraz alan tanımak. Bırakın işlerini yapsınlar. Bu şekilde, deniz aslanları bir grup insan tarafından kapana kısılmış gibi hissetmezler ve insanlar da yoldan çekilmeye çalışırken onları panikletme konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar” ifadelerini kullandı.

San Diego Belediyesi KGTV'ye yaptığı açıklamada, deniz aslanlarının Deniz Memelilerini Koruma Yasası ile federal yasalar kapsamında korunduğunu belirtti.

Belediye, geçen yıl ziyaretçileri koydaki deniz aslanlarına yaklaşmamaları konusunda uyarmak için bölgeye çok sayıda tabela astı.

Tabelalarda “Geri çekilin: Deniz aslanı doğum alanı” ve ‘Annelere veya yavrulara yaklaşmayın’ yazıyordu.