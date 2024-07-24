ABD'de Ethereum ETF'ler piyasaya sürüldü

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:14

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:14

Varlık yönetim şirketleri VanEck, Franklin Templeton, Fidelity Investments, 21Shares ve Invesco'nun Ethereum ETF'leri Chicago Opsiyon Borsası'nda, BlackRock'ın Ethereum ETF'si ise Nasdaq'ta işleme sunuldu.

Bitwise Asset Management ve Grayscale Investments'ın Ethereum ETF'leri de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonun (SEC), dün bazı spot Ethereum ETF başvurularına nihai onayı verdiği bildirilmişti.

Galaxy Research'ün daha önce yayımlanan bir analizinde, Ethereum ETF'lerine ilk beş ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık aylık giriş beklendiği belirtilmişti.

SEC, ocak ayında spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylamıştı.

Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.