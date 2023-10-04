Plastik depolama alanında yangın

Hırvatistan'ın Osijek kentinde gece saatlerinde bir fabrikasının plastik depolama alanında çıkan yangına müdahale sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:48
Plastik depolama alanında yangın
Abone Ol google-news

Hırvatistan'ın doğusundaki Osijek kentinde Drava International adlı şirkete ait plastik fabrikasında yerel saatle 00.40'ta yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler giderek büyüdü. Açık alanda depolanan büyük miktardaki plastiğin yandığı, itfaiyecilerin yangına müdahalesinin zorlaştığı belirtildi. İki itfaiyecinin yaralandığı öğrenildi.

Bölge sakinlerinden evde kalmaları ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

İtfaiye teşkilatından Boris Banjan, "Sıcaklık inanılmaz ve korkunç. Ekipmanlarımız eriyor” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 50 itfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.


Hırvatistan plastik Yangın

İlgili Haberler

Irak'ta düğün salonundaki yangın faciasında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi

Irak'ta düğün salonundaki yangın faciasında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi
7 katlı binada yangın... 4 itfaiye erinden biri şehit oldu!

7 katlı binada yangın... 4 itfaiye erinden biri şehit oldu!
Mısır’da polis merkezinde yangın: 38 yaralı

Mısır’da polis merkezinde yangın: 38 yaralı

En Çok Okunan Haberler