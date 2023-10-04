7 katlı binada yangın... 4 itfaiye erinden biri şehit oldu!
Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 4 itfaiye erinden biri şehit oldu.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın zemin katındaki dairede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi geldi.
1 İTFAİYE ERİ DE ENTÜBE EDİLDİ!
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edildi. İtfaiye erlerinden birinin şehit olduğu, birinin entübe edildiği öğrenildi.
Yangının çıktığı daire ise kullanılamaz hale geldi. Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekiplerin yangının çıktığı dairede incelemesi sürüyor.
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