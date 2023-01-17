Polis, çocuk istismarı görüntüleri bulundurmakla suçlanırken evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 10:50

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 10:50

İngiltere'de kıdemli bir polis, çocuk istismarı görüntüleri bulundurmakla suçlandığı karakola gitmemesinin ardından evinde ölü bulundu.

Met Polisi başmüfettişi 49 yaşındaki Richard Watkinson'ın cesedi, meslektaşları tarafından bulundu.

Polis, ölümünün şüpheli olmamakla birlikte "açıklanamadığını" söylerken, kaynaklar Watkinson'un dava nedeniyle "büyük bir zihinsel baskı" altındayken kendini öldürdüğünden şüphelenildiğini söyledi.

The Sun'a konuşan bir kaynak, Watkinson'ın geçtiğimiz Perşembe sabahı, internetteki pedofili ağı iddiasıyla suçlanmak üzere kefaletle serbest bırakıldığını bildirdi.

Kaynak, "Perşembe sabahı kefaletle serbest bırakıldığını bildirmesi gerekiyordu ve gelmeyince memurlar o öğleden sonra evine gittiler ve cesedini buldular" dedi.

Watkinson'ın, çocukların uygunsuz görüntülerini dağıtmak için komplo kurduğu iddiasıyla ilgili olarak isminin kamuoyuna açıklanmasından korktuğu söyleniyor.

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Watkinson ilk olarak 18 ay önce evindeki gizli bir odada binlerce uygunsuz görüntü bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Watkinson başlangıçta kamu görevini kötüye kullanma, müstehcen mesajlar gönderme, polis yetkilerini usulsüz kullanma ve veri koruma ihlalleri iddiaları nedeniyle tutuklanmıştı.

Watkinson'un eski bir meslektaşı, "Popüler bir polisti ve tutuklanması büyük bir şoka neden oldu. Evindeki bir kapının ardında binlerce görüntü ve videonun bulunduğundan söz ediliyordu. Kefaletle serbest bırakıldığı sırada büyük bir ruhsal baskı altındaydı ve intihara meyilli olduğuna dair endişeler vardı. Sağlığı için en kötü korkular şimdi gerçekleşti ve geçen hafta ölü bulundu. Kendini öldürdüğünden şüpheleniliyor" dedi.