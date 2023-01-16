Rusya’dan, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'e yaptırım
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya’nın kendisini yaptırım listesine aldığını açıkladı.
Rusya, Batılı ülkelerin kendisine yönelik yaptırımlara karşılık vermeye devam ediyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın kendisini yaptırım listesine aldığını belirterek, “Rusya hükümeti tarafından yaptırıma uğradım. İyi. Ukrayna'nın özgürlüğünü desteklemenin bedeli buysa, yaptırıma uğramaktan mutluyum” dedi.
Rusya, tarafından henüz yaptırıma ilişkin açıklama yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü
- Bahçeli’nin yanındaki savaş suçlusu
- Devlet Tiyatroları sözleşmeli 121 personel alacak
- Erdoğan'ın adaylık tartışması: AKP'nin '13' oyunu
- Atilla'dan 'Reza Zarrab' dosyasına ilişkin açıklamalar
- 'Adayı olmayacağı çok önceden belliydi'
- Yine Altılı Masa'yı hedef aldı
- Bartın'daki maden faciasında ses kaydı ortaya çıktı
- Muhalefetten ‘üç sandık’ hamlesi
- 'Halkbank' ile yapılan vurgunu anlattı