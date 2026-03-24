Politico: ABD, İran’da 'anlaşma yapacak isim' arıyor

ABD’de Donald Trump yönetiminin, İran’la yürütülebilecek olası müzakereler için yeni bir muhatap arayışında olduğu ve bu kapsamda İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın öne çıktığı iddia edildi.

Washington’un askeri baskıdan diplomatik çözüme yönelme sinyalleri verdiği değerlendiriliyor.

Politico'nun ABD’li iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, geçmişte ABD ve müttefiklerine yönelik sert açıklamalarıyla bilinen Galibaf, Beyaz Saray’daki bazı isimler tarafından “güvenilir bir muhatap” olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, Galibaf’ın İran’da gelecekteki liderlik denkleminde rol oynayabileceğini ve Trump yönetimiyle müzakere yürütebilecek isimler arasında yer aldığını öne sürdü.

Ancak Beyaz Saray’ın henüz tek bir isim üzerinde karar kılmadığı, farklı adayları “test ederek” uzlaşmaya açık bir figür aradığı ifade edildi.

Habere göre, ABD yönetiminin bu arayışının, İran’la süren gerilimde bir çıkış yolu bulma isteğinden kaynaklandığı belirtiliyor. Sürecin küresel piyasalarda dalgalanmalara, petrol fiyatlarında artışa ve enflasyon kaygılarının yeniden yükselmesine yol açtığına dikkat çekiliyor.

Haberde, Trump’ın özellikle İran’ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası’nı hedef almaktan kaçındığı, bunun arkasında olası bir anlaşma zemini oluşturma hedefinin bulunduğu ileri sürüldü.

DOLAYLI TEMASLAR SÜRÜYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, konunun hassas diplomatik görüşmeler içerdiğini belirterek, “ABD medya üzerinden müzakere yürütmez” açıklamasını yaptı.

Trump ise İran içinde “güvenilir kişilerle” temasların sürdüğünü ima ederken, İran’ın enerji altyapılarına yönelik saldırılara beş günlük ara verildiğini duyurdu.

Öte yandan ABD içinde bazı çevreler, Trump yönetiminin İran’da yeni bir liderlik arayışına girme yaklaşımını “erken” ve “naif” olarak değerlendiriyor. İsmin belirlenmesinin sahadaki gerçekliklerle örtüşmeyebileceği uyarısı yapılıyor.

Uzmanlar, Galibaf’ın pragmatik bir siyasetçi olmakla birlikte İran’daki mevcut sistemin korunmasına bağlı olduğunu ve Washington’a geniş tavizler verebilecek bir profil çizmediğini vurguluyor.

PEHLEVİ SEÇENEĞİ ZAYIF

Haberde, ABD’nin sürgündeki son şahın oğlu Rıza Pehlevi’yi ise İran içinde yeterli meşruiyete sahip olmadığı gerekçesiyle güçlü bir seçenek olarak görmediği belirtildi.

Galibaf ise ABD ile müzakereler yürütüldüğü iddialarını reddetti. Ancak ABD’li yetkililer bu açıklamayı iç kamuoyuna yönelik siyasi bir mesaj olarak değerlendiriyor.

Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, Trump’ın önceliğinin Hürmüz Boğazı’nda istikrarın sağlanması ve ateşkes sürecine girilmesi olduğunu belirtiyor.

ABD yönetiminin, askeri gerilimi azaltacak bir anlaşma için diplomatik kanalları zorladığı ifade ediliyor.