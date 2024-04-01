Politico, Erdoğan'ın yenilgisini yazdı: 'Muhafazakâr kaleleri kaybetti'

Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:31

Güncelleme: 01.04.2024 - 12:35

Muhalefetin zaferi ve AKP'nin hezimetiyle sonuçlanan 31 Mart yerel seçimi, dış basında en çok konuşulanlar arasına girdi. ABD merkezli Politico, seçime ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Politico, Erdoğan'ın, yerel seçimlerdeki sonuçlarla "büyük bir darbe" aldığını yazdı.

Haberde, "CHP, Erdoğan'ın Mayıs 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasıyla sarsılan hareket için bir kırılma anı olarak görülen Pazar günkü oylamada ülkenin en büyük beş şehrini elinde tuttu" ifadeleri kullanıldı.

"İSTANBUL'U KAZANMAK SEMBOLİK BİR BAŞARI"

İmamoğlu'nun İstanbul zaferine dikkat çekilen haberde, "İmamoğlu, gelecekte Erdoğan'ın rakibi olarak görülüyor ve 30 yıl önce belediye başkanlığını kazandığında mevcut cumhurbaşkanını ulusal öneme taşıyan şehri kazanmak sembolik bir başarı" denildi.

CHP'nin, ülke genelinde oylarını yüzde 37,4'e yükselttiği belirtilen haberde, "Erdoğan'ın; Adıyaman, Afyonkarahisar ve Zonguldak gibi muhafazakârların kalelerini kaybettiği" belirtildi.

"SEÇMENLERİN AKP'YE BİR UYARISI"

CHP milletvekili Utku Çakırözer, Politico'ya yaptığı açıklamada seçimin sonucunu "seçmenlerin AKP'ye bir uyarısı" olarak değerlendirdi.

Muhalefetin arkasındaki büyük oy desteğiyle birlikte artık erken seçim olasılığını daha yüksek gördüğünü savunan Çakırözer, "Seçmenler hükümete sarı kart gösterdi" dedi.